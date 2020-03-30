أغرب ما فعله طبيب مصري حين رأى بكاء طفل ثبتت إصابته بـ كورونا

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كورونا

مستشفى العزل

روى الدكتور محمد علام - نائب رئيس مستشفى النجيلة المخصصة للعزل - موقفا مؤثرا حدث له مع أحد الأطفال الأجانب الذين احتجزوا في المستشفى .

وقال "علام" في تصريحات له: تم عزل طفل مع والدته الأجنبية التي ثبت أنها مصابة بالفيروس ، وعندما أجرينا التحاليل لنجلها تبين إصابته هو الآخر .. وقتها بدأ في البكاء كثيرا.

وأضاف: لم أستطع أن أتمالك نفسي وسقطت دموعي .. وأحمدالله أنني كنت أرتدي الماسك والنظارة حتى لا يرى بكائي .

وتابع: والدة الطفل شفيت لكنها رفضت المغادرة بدونه ، والتزمت بتعليمات الحماية .. ومن حسن الحظ أن نسبة الوفاة في الأطفال تكاد تكون معدومة ، ولذلك شُفي الطفل والحمدلله وعاد مع والدته إلى بلده وبعثا برسالة شكر لنا بعد عودتهما.

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