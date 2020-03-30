القبض على صاحبة قناة يوتيوب شهيرة .. والسبب غير متوقع

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حظر التجول

مودة الأدهم

ألقت قوات الأمن القبض على اليوتيوبر الشهيرة مودة الأدهم رفقة إحدى صديقاتها بتهمة خرق حظر التجول .

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمتين كانتا تقومان بتصوير فيديو أثناء حظر التجول لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى احتجازهما في نقطة شرطة ميدنايت لحين ترحيلهما لقسم شرطة التجمع الأول .

وتبين أن المقبوض عليها صورت قبل ذلك فيديو آخر اخترقت فيه حظر التجول وطالبت المواطنين بعدم الالتزام بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تدفع المقبوض عليها الغرامة المقررة على اختراق الحظر وهي 4000 جنيه لها ولصديقتها.

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