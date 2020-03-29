كورونا .. السودان يعلن عن ثاني حالة وفاة‎

29 مارس 2020 - 11:50 م

أعلنت السلطات الصحية في السودان، فجر الإثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



جاء ذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن الوزارة، اطلعت عليه الأناضول.



والأحد ، أعلن السودان، عن ارتفاع الإصابات بالفيرو إلى 6 حالات بعد رصد إصابة لشخص قادم من دولة الأمارات.

وفي 13 مارس/ آذار الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.

وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.