إسرائيل.. إصابات كورونا ترتفع إلى 4247

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ارتفاع إصابات "كورونا" في مصر إلى 150 حالة

أعلنت الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "من بين إجمالي المصابين، 74 بحالة خطيرة، و15 حالة وفاة، بينما تماثل 132 شخصا للشفاء".
وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 710 ألف شخص في 202 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 156 ألفًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات. -

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