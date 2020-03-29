إسرائيل.. إصابات كورونا ترتفع إلى 4247

29 مارس 2020 - 10:10 م

أعلنت الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "من بين إجمالي المصابين، 74 بحالة خطيرة، و15 حالة وفاة، بينما تماثل 132 شخصا للشفاء".

وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 710 ألف شخص في 202 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 156 ألفًا.