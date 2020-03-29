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إيطاليا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 10 آلاف و779

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المصريون ووكالات

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إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158

أعلنت الحكومة الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 10 آلاف و779 إثر تسجيل 756 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، الأحد في روما.
وقال بوريلي إن عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا حاليًا 97 ألفا و689، توفي منهم 10 آلاف و779، وتعافى 13 ألفا و30.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.
وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من 704 آلاف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا. -

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