» إيطاليا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 10 آلاف و779

29 مارس 2020 - 10:00 م

أعلنت الحكومة الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 10 آلاف و779 إثر تسجيل 756 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، الأحد في روما.

وقال بوريلي إن عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا حاليًا 97 ألفا و689، توفي منهم 10 آلاف و779، وتعافى 13 ألفا و30.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.