  • الإثنين 30 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:32 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

كورونا يفترس القارة العجوز.. وخريطة الضحايا تتسع كل دقيقة

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف المرحلة التي وصلنا لها بأزمة كورونا

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن المشروع البحثي

ساويرس

ساويرس: سنرى دماء اقتصادية إذا لم يحدث هذا الأمر

وزير النقل

مشادة بين وزير النقل و"الإبراشي" بسبب مترو الأنفاق

طارق عامر

"المركزي": انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة "وارد"

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: إفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة بشان «كورونا» حرام شرعًا

هالة زايد

الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 4

الإعلامي محمد ناصر

إصابة محمد ناصر بفيروس كورونا

السيسي

مكافآت استثنائية.. "السيسي" يزف بشرى سارة للأطباء

كورونا يفترس القارة العجوز.. وخريطة الضحايا تتسع كل دقيقة

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مستشار الرئيس: "نحن في حرب عالمية ضد فيروس كورونا"

#

إلغاء نتائج الموسم بالدوري الإنجليزي بسبب تفشي كورونا

#

مذيع الجزيرة يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا

#

كورونا.. إجراءات احترازية في المغرب والسودان وليبيا

يواصل فيروس "كورونا"، توسيع نطاق انتشاره في البلدان الأوروبية، كما هو الحال في العالم، تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسببه.
وسجلت بلجيكا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، 1702 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد، إلى 10 آلاف و836.
أما الوفيات فارتفعت إلى 431 شخصا، فيما تعافى 1359 مصاب منذ منتصف مارس/ آذار الحالي.
وتوقع ممثلو القطاع السياحي في بلجيكا أن يصل حجم الأضرار التي ستلحق بقطاعهم نتيجة سياسات العزلة المفروضة، إلى 1.7 مليار يورو، أي أكبر من أضرار الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها بروكسل عام 2016.
وفي اليونان، ارتفعت إصابات كورونا، إلى 1061 والوفيات 36، ما دفع وزارة الصحة للإعلان عن تشديد التدابير المتخذة ضد الفيروس، ومواصلتها لغاية منتصف أبريل/نيسان المقبل.
أما في النمسا، فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي إصابات "كورونا" إلى 8 آلاف و291، والوفيات إلى 86، فيما تعافى 479 مصاباً بالفيروس.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات النمساوية، إغلاق مخفرين للشرطة على الحدود مع إيطاليا، بشكل مؤقت، إثر اكتشاف حالات كورونا لدى عناصر الشرطة.
كما نُقل جندي نمساوي إلى بلاده، إثر إصابته بالفيروس في البوسنة والهرسك، خلال عمله في صفوف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي (يوفور).
بدورها، أعلنت وزارة الصحة في التشيك، إجراء فحوصات على 36 ألف و300 شخص في البلاد، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس ألفين و663 والوفيات إلى 11 شخصا.
المجر التي ارتفعت فيها الإصابات بكورونا إلى 408، بلغت فيها الوفيات 13 شخصاً، وسط إعلان الحكومة استيراد 27 طناً من المستلزمات الوقائية الطبية من الصين.
وفي سلوفاكيا، ارتفعت الإصابات بالفيروس إلى 292، فيما أعلنت الحكومة استيراد 2.2 مليون كمامة طبية ومليون وحدة اختبار سريعة للفيروس من الصين.
أما في سلوفينيا، فقد بلغت الوفيات بسبب "كورونا"، 11 وارتفاع الإصابات إلى 730.
في السياق ذاته، ارتفعت الإصابات بالفيروس في الجبل الأسود إلى 85، تزامناً مع استمرار فرض الحجر الصحي على مدينة توزي.
وسجّلت مالطا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حالتي إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 151 شخصاً.
وسجلت كرواتيا 657 إصابة و5 وفيات، وألبانيا 212 إصابة و10 وفيات، والبوسنة والهرسك 323 إصابة و6 وفيات، ومقدونيا الشمالية 257 إصابة و6 وفيات.
فيما كوسوفو 91 إصابة وحالة وفاة، وبلغاريا 338 إصابة و8 وفيات فيما شهدت بولندا تسجيل 717 إصابة و19 وفاة.
وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من 707 آلاف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة الإعلامية الأمريكية بعد إصابتها بفيروس كورونا
» "النقل" ترد على وائل الإبراشي بخصوص زحام المترو
» إصابة مستشارة لنتنياهو بفيروس كورونا
» ألمانيا.. عدد مصابي كورونا قد يتخطى أجهزة التنفس
» مسؤولة بريطانية: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل 6 أشهر
» الجزائر.. عقوبات لرافضي علاج وحجر "كورونا"
» فيروس "كورونا" يصيب 690 شرطياً أمريكياً
» إيطاليا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 10 آلاف و779
» ترامب يطالب المستشفيات الأمريكية بهذا الأمر الهام
» "الرئاسة": نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر مرتفعة
» بنك مصر يكشف معلومة هامة بشأن قرار "المركزي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:51 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية