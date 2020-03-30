» ترامب يطالب المستشفيات الأمريكية بهذا الأمر الهام

30 مارس 2020 - 12:10 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الأحد إنه سيكون على المستشفيات التي لا تستخدم أجهزة التنفس الصناعي التخلي عنها.



وحسب "رويترز" أشار ترامب إلى أن هناك اكتنازا لهذه الأجهزة.



وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تتطلع فيه إدارته إلى تلبية النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس اللازمة للاستجابة للفيروس التاجي.



وقال ترامب: "لدينا بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبعض المستشفيات بصراحة، والمستشفيات الخاصة وسلاسل المستشفيات لديها تكتنز معدات، بما في ذلك أجهزة التنفس".



ولم يقوم ترامب بتسمية تلك المستشفيات ولكنه قال "في بعض الحالات تكون في مناطق لا يتوقع أن يكون للفيروس فيها تأثير كبير فيها".

