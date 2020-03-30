» "الرئاسة": نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر مرتفعة

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كشف  السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع  الرئيس السيسي اليوم  يأتي في ظل المتابعة المستمرة لفيروس كورونا المستجد في مصر والعالم أجمع،  قائلا :"  الاجتماع ركز على اجراءات الدولة في مكافحة كورونا ".
وأضاف "راضي"، في مداخلة هاتفية لنشرة التاسعة، المذاعة عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي قدر مهام القطاع الطبي في هذه الأزمة وقرر رفع الحوافز بتكلفة 2 وربع مليار جنيه ووجه بإنشاء صندوق مخاطر لهم أعضاء المهن الطبية.
وتابع "متحدث رئاسة الجمهورية "، أن الرئيس وجه بأن يتم صرف مكافآت استثنائية طارئة من صندوق تحيا مصر " مشيرا إلى أن النسب بالنسبة لتعداد سكان مصر تعد منخفضة جدا مقارنة بما يحدث في العالم، والوفيات هي الأقل على مستوى العالم،  لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تشيد بالجهود الناجحة لمصر خلال الفترة الخيرة ضد فيروس كورونا.
وأكد " راضي " أن وزيري التعليم والصحة عرضا مجهودهما في هذا الأمر على الرئيس السيسي خلال الاجتماع،  متابعا :"الرئيس شدد على أن إدارة الأزمة الحالية تفرض المسئولية الجماعية محور الموضوع".

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