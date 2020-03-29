» بنك مصر يكشف معلومة هامة بشأن قرار "المركزي"

29 مارس 2020 - 11:50 م

أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قرارات البنك المركزي هدفها تقليل التعامل بالكاش، مضيفًا: "نجحنا في جمع 12 مليار جنيه عبر شهادات الادخار فى 6 أيام ببنك مصر".



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن قرار وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وقائى صحى للحد من مخاطر فيروس كورونا.

