وزيرة الصحة تكشف المرحلة التي وصلنا لها بأزمة كورونا

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أكدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، عدم رصد أي بؤر جديدة لفيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري السيطرة على جميع البؤر المكتشفة مسبقًا.
وأضافت وزيرة الصحة في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» اليوم الأحد 29 مارس، أن مصر تعيش حاليا اليوم الثاني من الأسبوع السابع منذ رصد أول حالة في 14 فبراير الماضي، مؤكدة أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام قد تؤثر على قدرة الفيروس على الانتشار والبقاء على الحياة. 
وقالت إن أحدًا لا يستطيع أن يمنع انتشار المرض وزيادة أعداد المصابين ولكن الأهم أنه في حالة ارتفاع أعداد الحالات أن يكون الارتفاع تدريجيا وليس بمعدلات كبيرة ومفاجئة؛ لأن الارتفاع المفاجئ يتسبب في إرتباك الأنظمة الصحية.

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