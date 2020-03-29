وزيرة الصحة تكشف المرحلة التي وصلنا لها بأزمة كورونا

29 مارس 2020 - 11:40 م

أكدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، عدم رصد أي بؤر جديدة لفيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري السيطرة على جميع البؤر المكتشفة مسبقًا.



وأضافت وزيرة الصحة في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» اليوم الأحد 29 مارس، أن مصر تعيش حاليا اليوم الثاني من الأسبوع السابع منذ رصد أول حالة في 14 فبراير الماضي، مؤكدة أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام قد تؤثر على قدرة الفيروس على الانتشار والبقاء على الحياة.

