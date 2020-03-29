» وزيرة الصحة تكشف تفاصيل زيادة بدل الأطقم الطبية

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كشفت هالة زايد  وزيرة الصحة، عن تفاصيل الاجتماع الذي تم إنعقادة، اليوم، مع الرئيس السيسي وأقر خلاله رفع بدلات الاطباء بنسبة 75% وصرف مكافآت استثنائية لاطباء مستشفيات الحجر الصحي والصدر.
وقالت «هالة زايد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن» على فضائية العربية الحدث يوم الاحد :" اطلعنا الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم على أخر تطورات فيروس كورونا ومعدلات الاصابة والانتشار  والإجراءات الحازمة التي لازلنا نتخذها حتى الآن، متابعة: " لازالنا نأخذ إجراءات هامة جدًا  .
وأضافت  "وزيرة الصحة " أن الرئيس اثني بشكل كبير على جهد القطاع الطبي في ظل أزمة كورونا ووجه بزيادة  المهن الطبية بنسبة 75% وهو رقم جيد جدًا في الوقت الراهن  بالإضافة لتوجيهاته لصندوق تحيا مصر لصرف مكافأة استثنائية  للعاملين في مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات والقائمين على العمل بشكل مباشر  مشيرة إلى أن هذه البدلات وفقاص للقانون بين 400-700 جنيه ومن ثم فإن الزيادة بنسبة  75% ستكون كنسبة من هذه الارقام  المبينة في صحيح القانون وفقا للدرجة .
وأوضحت "هالة زايد" أن  فيروس كورونا نظريًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وتجارب الدول التي سبقتنا في إستقبال الفيروس تشير إلى أن أسابيع الذروة هي السادس والسابع والثامن ومصر الان في الاسبوع السابع ونبذل كافة الجهود الممكنة لعمل حصر وتقصي وعزل  للتأكد  من عدم  إنتشار الفيروس  مجتمعيًا وبالتالي جميع الحالات حتى الان هي من المخالطين وهذا جيد ".
وعن إرتفاع معدلات الوفيات في الاسابيع الاخيرة أشارت" وزيرة الصحة" الى أن  وصول الحالات  متأخرة رفع  من معدل  الوفاة كاشفة أن حالات اليوم  جاءت أيضًا متاخرة وإحدى السيدات التي قضت اليوم ظهرت نتائج تحليلها  وحاولنا الاتصال بها  فلم تجب فأرسلنا الامن لهاو اكتشفنا انها توفيت .
وناشدت زايد، الجماهير بعدم التأخر في الابلاغ فور ظهور اية أعراض بالذات كبار السن والحوامل مضيفة: عندما تشعرون  بإرتفاع درجة حرارة مصحوبة بأعراض تنفسية توجهوا لاقرب مستشفى حميات  ولاـتاخروا ".
وتوقعت وزيرة الصحة، إرتفاع  نسب الشفاء خلال  الفترة القادمة في ظل وجود 88% من الحالات  المصابة الان تعاني من أعراض بسيطة أو متوسطة وبالتالي قابلة للشفاء  وايضًا 8%  من الحالات في العناية المركزة و4%على أجهزة التنفس الصناعي ".
 

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