» "الناظر": الغرغرة بالمية والملح مجرد "خزعبلات"

29 مارس 2020 - 10:50 م

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن مصر بدأت خطواتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مبكرا، ولهذا الوضع في مصر مطمئن.

وأضاف "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الدولة المصرية إتخذت كافة الخطوات في وقت مناسب، حيث هناك إدارة علمية "شغالة"، مشير ا أن مصر كلها أصبحت تنتظر بيانات وزارة الصحة للاطمئنان على الوضع.

وأضاف " استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق" ، أن مصر تمر بأسبوع حاسم، ولو استمر الوضع بنفس المؤشر سنتخلص من كورونا قريبا، مؤكدا أن أفضل تطعيم ضد فيروس كورونا هو البقاء في المنزل.

