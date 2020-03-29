للتغلب على نقص المطهرات.. طفلة تصنع «الجل» من «الصبار»

29 مارس 2020 - 09:48 م

منذ انتشار فيروس كورونا قبل شهور، كافحت العديد من الدول لتلبية الطلب المتزايد على المطهرات، حيث ينصح الأشخاص بالحفاظ على أيديهم نظيفة، لكن مع تزايد الإقبال عليها، إلى جانب الذعر المتفشي أدى ذلك إلى نقص حاد فيها على مستوى العالم.





كانت هذه هي المشكلة التي سعت الطفلة الأرجنتينية "أوما"، البالغة من العمر خمس سنوات إلى التعامل معها، من خلال تصنيع مطهر يدوي باستخدام نبات "الصبار" الذي تمتلكه بكثرة، وعملت مع والدها "جابرييل الليندي" على إنشاء جل مطهر منه، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس بالبلاد.





وأوضح "جابرييل"، أنهم توصلوا إلى فكرة التبرع، وكذلك الأقنعة التي ينتجونها بأنفسهم، وذلك عندما لاحظت "أوما" أن زوجين مسنين لم يتمكنا من الحصول على "الجل" لأنهما لم يكن لديهما المال.



وتابع: "بسبب ارتفاع التكاليف، لم يكونا قادرين على شراء جل الكحول، لذلك كنت مع ابنتي قبل الإعلان عن حظر الخروج، وسألت: لماذا لم يشتروا جل الكحول؟ قلت لها "لأن التكلفة عالية جدًا"، ما دفعها إلى اقتراح تصنيعه بالمجان"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميرور".



وأضاف: "إنني فخور حقًا بما فعلته، ولديها الكثير لتعلمنا إياه ولدينا الكثير لنتعلمه من الأطفال".

ومع ذلك، بسبب نقص الكحول في "سييرا دي لا فينتانا"، يعتمد جابرييل وأوما الليندي على تبرعات الشرطة المحلية أو أشخاص من خارج مسقط رأسهم من أجل صنع المزيد من الجل.



ووفقًا لتقارير، يوجد في الأرجنتين 128 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

