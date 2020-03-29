» الصين تخشى «موجة ثانية» من فيروس كورونا

29 مارس 2020 - 09:09 م

أعلنت الصين أنها ستغلق حدودها أمام جميع الأجانب، وسط مخاوف من عودة ظهور فيروس كورونا، بعد أن انحسر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وعادت معها الأوضاع إلى طبيعتها في مدينة "ووهان" معقل المرض.





وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنها تعتزم منع جميع الأجانب من دخول البلاد.



وقالت في بيان إن "التعليق إجراء مؤقت أجبرت الصين على اتخاذه في ضوء تفشي المرض وممارسات الدول الأخرى".



وأضافت: "ستبقى الصين على اتصال وثيق مع جميع الأطراف، وسيتم مراجعة الإجراءات في ضوء الوضع التطورات وإعلانها وفقًا لذلك".



وقال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين أشخاص قادمين من خارج البلاد يثير المخاوف بشأن احتمال تعرض البلاد لموجة ثانية من انتشار الفيروس، وذلك في وقت توقف فيه تقريبًا انتقال العدوى محليًا.



وأضاف "مي فنج"، أن "الصين سجلت بالفعل 693 حالة قادمة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة للفيروس لا تزال كبيرة نسبيًا".



وبحسب بيانات اللجنة، سجلت الصين خلال الأيام السبعة الماضية، 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل ست حالات عدوى محلية فقط.



وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة فقط. ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين للبلاد .



وتوفي خمسة أشخاص يوم السبت جميعهم في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس في ديسمبر، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في الصين 3300 حالة.





وحتى قبل صدور قرار الإغلاق الوطني، كان ركاب الرحلات الجوية يخضعون لفحص درجات الحرارة قبل صعودهم من قبل مسؤولين يرتدون معدات الحماية الشخصية الكاملة.



ووصف مراسل قناة "سكاي سكاي" البريطانية "توم شيشاير" كيف تم قياس درجة حرارته في خمس مناسبات منفصلة، قبل أن يُسمح له بالصعود على متن رحلة متجهة من "سيول" عاصمة كوريا الجنوبية إلى مدينة داليان الساحلية الصينية.



وتم قياس درجات حرارة الركاب مرة أخرى أثناء الرحلة، ومرة أخرى قبل السماح لهم بالنزول. وتم إجراء مقابلات مع المسافرين حول تاريخ سفرهم وأجروا اختبار مسح فيروس ( Covid-19) قبل السماح لهم بمغادرة المطار.



وحتى الذين كانت نتائج اختباراتهم سلبية، يجب عليهم إجراء اختبار متابعة بعد 10 أيام.

