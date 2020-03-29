29 مارس 2020 - 08:14 م

سعر الذهب يستقر اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم



استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 706 جنيهات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:



عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام



عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام



عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام



الجنيه الذهب 5648 جنيها

