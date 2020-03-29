فيديو.. فعل فاضح داخل مترو الأنفاق استمر 30 دقيقة

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وثق مقطع فيديو، فعلاً فاضحًا بين رجل وامرأة داخل مترو أنفاق لندن، ما أثار غضب الركاب الذين كانوا شهودًا على الواقعة، وحضرت الشرطة للتحقيق معهما.


وفي مقطع فيديو نشره على موقع "تويتر"، صاحت عاملة في المترو بغضب فيهما: "هناك وقت ومكان" واحتدت عليهما قائلة: "لا تفعلا ذلك. هذا خطأ. أتيت إلى هنا للعمل لأعتني بالركاب مثلك، وكان عليّ مشاهدة ذلك لمدة 30 دقيقة. إنه أمر مثير للاشمئزاز. احترما نفسكما".

تم استدعاء رجال الشرطة إلى محطة "أكتون تاون" في غرب لندن. وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية: "حضر الضباط وتحدثوا إلى زوجين، وتم أخذ بياناتهما. بعد التحقيقات، لم يتم الكشف عن أي مخالفات".


جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض الإغلاق على البلاد، وإلزام البريطانيين بالبقاء داخل البيوت، وعدم المغادرة إلا للضرورة. 

وارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 1228 في بريطانيا، الأحد، إثر تسجيل 209 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الصحة العامة (حكومية)، في بيان، أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 17 ألفا و89، عقب تسجيل ألفين و433 إصابة جديدة. ر

ولفت البيان، إلى تسجيل 209 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 1228، في الـ24 ساعة الماضية. وأشار إلى إجراء 127 ألفا و737 فحصا للكشف عن فيروس كورونا في كافة أرجاء البلاد، لغاية الأحد.

ويرى خبراء أن حالات الإصابات والوفيات جراء كورونا سترتفع في بريطانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالرغم من التدابير المتخذة من قبل السلطات للحيلولة دون ذلك.
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