» شاهد.. "بن زايد" يخضع لتحليل فيروس كورونا

29 مارس 2020 - 07:14 م

افتتح ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، مركز "الفحص من المركبة"؛ للكشف عن فيروس كورونا لأفراد المجتمع؛ المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي في مدينة زايد الرياضية.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تقريرا مصورا يستعرض لحظة دخول سيارة الشيخ بن زايد لموقع المركز لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا.

بعدها قام ولي عهد أبوظبي، بجولة في المركز حيث اطلع على تجهيزات المركز المزود بأحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تقدم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية.

