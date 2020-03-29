فيديو.. سائح يكسر «حظر كورونا» يواجه غضب الأهالي 

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هاجم سكان محليون في شمال "ويلز"، سائحًا لم يلتزم بقواعد الحظر التي تفرضها السلطات لمنع تفشي فيروس كورونا.


وكان السائح من "شيفيلد" يقود سيارة "رينج روفر" في متنزه ""سنودونيا"، وهي منطقة جبلية في شمال ويلز، عندما حاصره السكان الغاضبون على طريق ريفي يوم السبت، بحسب تقارير محلية.


وفي مقطع فيديو صوره أحد السكان بالقرب من بلدة "بالا"، يجلس السائح في سيارته بينما يصور المشهد على هاتفه. 

وأثناء ذلك، صرخ فيه أحد السكان الغاضبين: "لقد وصل أصدقاؤك للتو. سنرى من هم أصدقائهم. أغبياء... ما الذي تفعله هنا على أي حال؟ ماذا تفعل هنا بحق الجحيم؟ أليس لديك تلفزيون أم راديو؟".

واتصل السائح المحاصر بالشرطة، والتي طلبت منها بدوره العودة إلى المنزل.

وقال "ألد وين ويليامز"، أحد رجلين هاجما السائح، إنه غاضب من عدم الاحترام الذي أبداه وأوقفه على الطريق مع صديقه "أوزوين روبرتس".

وأضاف: "كان يتجه بعيدًا عن بالا والطريق الرئيسي. قدت سيارتي على طول الطريق وأوقفته. جاء صديقي أوسوين روبرتس خلفه وحاصرناه".

وعلى إثر ذلك، اتصل السائح بالشرطة. وقال: "أخبرني أنه اتصل بالشرطة لأنه شعر بالتهديد. أخبرته أن كل ما نقوم به هو حثه على العودة إلى المنزل. إذا لم يتصل بالشرطة، لكنت أنا من اتصلت".

وقال متحدث باسم شرطة شمال ويلز: تم استدعاء الشرطة في تمام الساعة 10.12 صباحًا إثر تقرير حول الواقعة في ممر ريفي في بالا".

شاهد من هنا
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/stupid-tourist-ignoring-coronavirus-lockdown-21774620

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