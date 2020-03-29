مصر تعيد لاعبيها المتواجدين بالخارج

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الطيب حسين

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نسق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب  مع مختلف الهيئات المعنية وفى مقدمتها وزارة الخارجية المصرية ووزارة الطيران المدنى ، بالإضافة إلى التنسيق الجارى مع المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد كشوف بأسماء اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بالعديد من البطولات والمعسكرات الخارجية.

وقد أكد الدكتور أشرف صبحى أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم ووفقاً لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن.

مشيراً أن وزارة الشباب والرياضة تسير في ضوء قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالمتابعة الكاملة لأوضاع جميع المصريين المتواجدين بالخارج ، ومنهم اللاعبين الذين كانوا متواجدين للمشاركة في معسكرات وبطولات خارجية وتعذر عودتهم نتيجة الإجراءات الدولية الخاصة بوقف حركة الطيران الدولى.
وأوضح وزير الرياضة أنه يتم التنسيق بالتوازي مع وزارات الخارجية والطيران المدنى والصحة لمتابعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخاصة بشأن مواعيد وصول اللاعبين وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الصحية المتبعة في شأن عودة المصريين من الخارج بما يضمن سلامتهم حال عودتهم إلى أرض الوطن.

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