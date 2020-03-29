"كورونا" يتوحش في تركيا بشكل مفاجئ

29 مارس 2020 - 06:31 م

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة أنباء الأناضول ، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 23 حالة جديدة بكورونا لترفع إجمالي إلى 131، كما وصل عدد المصابين إلى 9217 إصابة، حيث قفزت الإصابات فجاة لتصل لهذا الرقم ما ينذر بكارثة وخروج الأوضاع عن السيطرة.

وأعلنت محافظة سيفاس عزل 5 قرى بالمحافظة، وهي قرية شانبغلار ببلدية أكنجيلار، وقريتى بويالى وديلاكلى ببلدية كويول هيسار، وقريتي جوكشاكاش وبوياليجا ببلدية صوشاهير.

كما أعلنت محافظة كوتاهيه عزل قرية ياشيل دارا ببلدية سيماف، بعد تسجيل حالات إصابة بوباء كورونا المستجد بتلك القرى.

وكشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن ظهور أعراض الإصابة بوباء كورونا المميت على 7 من العاملين في إدارة الترام ومترو الأنفاق والحافلات الكهربائية ببلدية إسطنبول الكبرى.

وذكرت صحيفة "يانشانج" أن المسؤولين في إدارة هيئة النقل قامت بتسليمهم للحجر الصحي بعد إجراء التحاليل اللازمة ، في وقت ينتاب الكثيرين الخوف من أن يكونوا أصابوا أخرين بهذا الوباء لتعاملهم يومياً مع الألاف من المواطنين الأتراك.

وأعلن المتحدث باسم بلدية اسطنبول الكبرى مراد أونجون أنه تم أخذ الحالات المشتبه بها للحجر الصحي حتى ظهور نتيجة التحاليل معلناً أن نتائج العينات لم تظهر بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عمل المسح اللازم للعاملين بالإدارة في مواقف كاغيتهانا بإسطنبول، حيث يوجد العديد من العاملين بتلك المحطات.