  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاتحاد الأوروبي

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للخروج من «بريكست».. «المريض صفر»

كورورنا

فيديو.. سائح يكسر «حظر كورونا» يواجه غضب الأهالي

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

مصر تعيد لاعبيها المتواجدين بالخارج

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

"كورونا" يتوحش في تركيا بشكل مفاجئ

الدولار

استقرار أسعار الدولار اليوم الأحد

كورورنا

‎أعراض جديدة للمصابين بفيروس كورونا.. تعرف عليها

بشرى..الصحة العالمية تعلن استخدام 4 أدوية لعلاج كورونا

الملكة إليزابيث الثانية

فاجعة جديدة بالقصر الملكي.. إصابة خادم ملكة بريطانيا بكورونا

الملك سلمان

صورة نادرة للملك سلمان.. هذا مكانها وتوقيتها

كورونا في الدول العربية

العدد الحقيقي لوفيات كورونا في إيران تجاوز 5 آلاف

"كورونا" يتوحش في تركيا بشكل مفاجئ

عرب وعالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تجيب على أخطر تساؤل بشأن كورونا

#

تركيا تعزل 12 قرية بسبب فيروس كورونا

#

أول تعليق من وزيرة الصحة على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

#

"كورونا" يتوحش.. وفاة 890 بمنطقة واحدة في إيطاليا

تركيا

إصابات

وفيات

كورونا

توحش

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة أنباء الأناضول ، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 23 حالة جديدة بكورونا لترفع إجمالي إلى 131، كما وصل عدد المصابين إلى 9217 إصابة، حيث قفزت الإصابات فجاة لتصل لهذا الرقم ما ينذر بكارثة وخروج الأوضاع عن السيطرة.

وأعلنت محافظة سيفاس عزل 5 قرى بالمحافظة، وهي قرية شانبغلار ببلدية أكنجيلار، وقريتى بويالى وديلاكلى ببلدية كويول هيسار، وقريتي جوكشاكاش وبوياليجا ببلدية صوشاهير.

كما أعلنت محافظة كوتاهيه عزل قرية ياشيل دارا ببلدية سيماف، بعد تسجيل حالات إصابة بوباء كورونا المستجد بتلك القرى.

وكشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن ظهور أعراض الإصابة بوباء كورونا المميت على 7 من العاملين في إدارة الترام ومترو الأنفاق والحافلات الكهربائية ببلدية إسطنبول الكبرى.

وذكرت صحيفة "يانشانج" أن المسؤولين في إدارة هيئة النقل قامت بتسليمهم للحجر الصحي بعد إجراء التحاليل اللازمة ، في وقت ينتاب الكثيرين الخوف من أن يكونوا أصابوا أخرين بهذا الوباء لتعاملهم يومياً مع الألاف من المواطنين الأتراك.

وأعلن المتحدث باسم بلدية اسطنبول الكبرى مراد أونجون أنه تم أخذ الحالات المشتبه بها للحجر الصحي حتى ظهور نتيجة التحاليل معلناً أن نتائج العينات لم تظهر بعد.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عمل المسح اللازم للعاملين بالإدارة في مواقف كاغيتهانا بإسطنبول، حيث يوجد العديد من العاملين بتلك المحطات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» واقعة نادرة.. وفاة رضيعة بسبب كورونا فى المغرب
» إجراءات سعودية حاسمة لمواجهة "كورونا"
» شفاء إيراني عمره 101 عام من كورونا
» تصرفات جنونية لـ الفنانين في الحجر الصحي
» فرنسا.. تحويل القطارات فائقة السرعة لمستشفيات متنقلة
» ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إندونيسيا
» تراجع معظم البورصات العربية اليوم
» 4 وفيات وإصابات جديدة في السعودية بسبب كورونا
» "كورونا" ينتشر في سجون أمريكا.. والسلطات عاجزة
» كورونا.. وفيات بريطانيا تسجل رقمًا ضخمًا
» مفاجأة.. دولة تتحدى كورونا وتجري انتخاباتها التشريعية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:47 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية