‎أعراض جديدة للمصابين بفيروس كورونا.. تعرف عليها

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قالت الجمعية البريطانية لطب الأنف، والرابطة البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن هناك أدلة قادمة من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا على أن أعدادًا كبيرة من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (Covid-19) قد أصيبوا بفقر الدم / نقص سكر الدم (فقدان حاسة الشم).  وأوضحت الجمعيتان، أنه "هناك تقارير متزايدة عن زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يعانون من فقر الدم في غياب أعراض أخرى، وتم مشاركة هذا على نطاق واسع في مجالس المناقشة الطبية من قبل الجراحين الذين يتابعون الحالات المصابة".    وأضافتا أن حوالي ثلث المرضى الذين ثبتت إصابتهم في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا أفادوا بأنهم فقدوا حاسة التذوق.  وتابعتا: "في كوريا الجنوبية، حيث كان اختبار فيروس كورونا أكثر انتشارًا، أصيب 30% من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفقر الدم، كأعراض عرض رئيسية في الحالات الخفيفة الأخرى".  وأشارتا إلى أنه "كان هناك عدد متزايد بسرعة من التقارير عن زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يعانون من فقر الدم في غياب أعراض أخرى. أبلغت إيران عن زيادة مفاجئة في حالات فقر الدم، وتكرر الأمر في الولايات المتحدة وفرنسا وشمال إيطاليا".   وتقول وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، إنه يجب على الأشخاص عزل أنفسهم إذا كان مصابين بسعال أو حمى. غير إن إدارة الخدمات الصحية في إنجلترا لا تدرج فقدان حاستي الشم والتذوق كسبب لتجنب الخروج.‎

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