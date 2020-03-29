تركي آل الشيخ يتبرع بمبلغ ضخم لإسبانيا

29 مارس 2020 - 04:54 م

أعلن نادي ألميريا الإسباني، الذي يمتلكه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، تبرع مالكه بمساعدات مالية من أجل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا في إسبانيا.

وأكد نادي ألميريا أن مالكه آل الشيخ، تبرع بمبلغ 1.2 مليون يورو لمكافحة تفشي الفيروس في إسبانيا وتحديدا في مدينة ألميرا.

ونشر النادى الإسباني بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه، إن تبرعات آل الشيخ والتي وصلت إلى 1.2 مليون يورو سيتم توزيعها كالتالي:

550 ألف يورو لشراء معدات طبية للمستشفيات.

100 ألف يورو لشراء سيارة طوارئ للحماية المدنية.

100 ألف يورو للأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي.

100 ألف يورو لمساعدة المتضررين من الوباء.

50 ألف يورو لمجلس المدينة.

50 ألف يورو لحكومة المقاطعة.

10 آلاف يورو لتغطية تكاليف مرافقة كبار السن.

240 ألف يورو لتغطية الأفراد بدون مصدر رزق والذين تم فصلهم عن العمل.

وكان تركي آل الشيخ اشترى نادي ألميريا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثانية، في أغسطس من العام الماضي.

وكتب النادي الأندلسي- وقتها- في حسابه على موقع تويتر "نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ"، فيما غرد الاخير مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض "مغامرة جديدة ادعو لي".