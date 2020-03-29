مفاجأة.. الصحة الإيطالية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن "كورونا"

29 مارس 2020 - 04:53 م

زفت وزارة الصحة الإيطالية بشرى سارة لمواطنيها بشأن فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد.

وأعرب مساعد وزير الصحة بييرباولو سيلري، عن توقعاته بحدوث انخفاض كبير في عدد إصابات فيروس كورونا بالبلاد، خلال الأيام العشرة القادمة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لشبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، الأحد، متحدثا عن آخر المستجدات المتعلقة بتفشي كورونا في بلاده.

وأوضح سيلري أن إيطاليا شهدت في اليومين الماضيين، إصابة أعداد كبيرة بكورونا، وأن تفشي الفيروس بلغ الذروة في البلاد.

وتابع قائلا: "نشهد حاليا أعدادا كبيرة من حالات الوفاة، وهذا ناجم عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس خلال الاسبوع الفائت، وفي حال انخفضت الإصابات، تنخفض الوفيات".

من جانب آخر، قال وزير الشؤون المحلية في إيطاليا فرانشيسكو بوكيا، إن تمديد فترة التدابير المتخذة لمواجهة كورونا بعد الثالث من أبريل المقبل، "أمر لا مفر منه".

وحسب آخر حصيلة رسمية في إيطاليا، فقد بلغ عدد الوفيات جراء كورونا، 10 آلاف و23، وبلغت الإصابات 70 ألفا و65 حالة.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.