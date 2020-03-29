  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

مفاجأة.. الصحة الإيطالية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن "كورونا"

ارشفية

اليأس من الشفاء.. انتحار وزير مالية مصاب بـ"كورونا"

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يتبرع بمبلغ ضخم لإسبانيا

الفتاة

فيديو.. أسرة تطرد ابنتها لجلب المال ببيع جسدها وقت الحظر

ارشيفية

إغلاق شبه كامل لـ إسبانيا.. و838 وفاة فى ليلة

المغامسي

خليفة "المغامسي" يفجر مفاجأة عن سبب الإطاحة به

كورورنا

كورونا يقترب من نتنياهو

كورورنا

مفاجأة.. دولة تتحدى كورونا وتجري انتخاباتها التشريعية

كورونا

"كورونا" ينتشر في سجون أمريكا.. والسلطات عاجزة

ارشيفية

4 وفيات وإصابات جديدة في السعودية بسبب كورونا

تهز دولة عربية..

فيديو.. أسرة تطرد ابنتها لجلب المال ببيع جسدها وقت الحظر

الصفحة الأخيرة

الفتاة
الفتاة
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يترك الفن ويعمل "نقاشا" بسبب عدم امتلاكه للأموال

#

شاهد .. الظهور الأول لأنغام بعد أزمتها مع زوجها أحمد إبراهيم

#

صور.. عارضة أزياء تنتحر بعد ظهورها في فيديو

#

أب وزوجته يجبران ابنتهما على الإنجاب دون زواج

حظر التجوال

طرد

فتاة

غير أخلاقية

خرجت فتاة عن صمتها بعد أن طردتها أسرتها، وقت حظر التجوال، مطالبين إياها بعدم العودة إلى المنزل إلا بالنقود وممارسة الرزيلة.

ونشرت الفتاة الأردنية وتدعى إيمان الخطيب، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي منهارة من البكاء، وتروي فيه تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنها تتعرض لتعنيف أسري في ظل الحجر الصحي بسبب كورونا.

وقالت الخطيب في الفيديو إنها امرأة مطلقة ولديها ابن، وتعيش مع عائلتها، مشيرة إلى إنها تتعرض بشكل دائم للتعنيف الجسدي والنفسي، من قبل والدتها وشقيقها الذي يدعى أيمن الخطيب بشكل خاص.

وأضافت إيمان أن شقيقها قام بطردها من المنزل في فترة الحظر وهددها إما أن تعود له بالنقود أو أنه سيقوم بضربها وحتى قتلها.

واستطردت بأنها لجأت إلى بيت صديقتها، التي أقنعتها بفكرة تصوير فيديو لايف لنشر مشكلتها، خاصة أن حماية الأسرة لم تقم باللازم على حد تعبيرها، لا سيما وسط ظروف أزمة الكورونا التي يعيشها الأردن.

وأكدت الخطيب بأن طليقها يعيش في فنلندا ولا يصرف عليها ولا على ابنها، وأن والدتها تُعاني من مشاكل نفسية وتتهمها بأبشع الاتهامات هي وابنها، كما أنها تطلب منها احضار النقود لأخيها بأي طريقة، حتى لو كانت غير أخلاقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» واقعة نادرة.. وفاة رضيعة بسبب كورونا فى المغرب
» شفاء إيراني عمره 101 عام من كورونا
» تصرفات جنونية لـ الفنانين في الحجر الصحي
» أفقد 4 كيلو في 3 أيام بهذه الطريقة
» "المحمدي" يتحدث عن رحلة الـ10 سنوات داخل إنجلترا
» انتخابات برلمانية بالرغم من "كورونا" بدولة أفريقية
» الأطباء: إحنا على خط النار
» نجم مانشستر سيتي للجماهير: "اجلسوا في بيوتكم"
» اقتراح بإقامة دوري أبطال آسيا في الإمارات
» رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا
» إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:17 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية