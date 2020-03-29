خليفة "المغامسي" يفجر مفاجأة عن سبب الإطاحة به

29 مارس 2020 - 04:21 م

فجر الداعية السعودي الدكتور سليمان الرحيلي، خليفة الشيخ صالح المغامسي الذي تولى إمامة جامع قباء التاريخي في المدينة المنورة، عقب الإطاحة بالأخير، مفاجأة عن سبب إقالة "المغامسي" بعد أقل من 24 ساعة على نشره تغريدة أثارت الجدل.

وكتب "الرحيلي" تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ألمح فيها إلى سبب إقالة "المغامسي"، حيث كتب :" مما يميز أهل السنة ويفضح أهل الأهواء والبدع ، السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ، حفظ هيبة ولاة الأمور ، توقير ولاة الأمور ، نصح ولاة الأمور بما يليق بمقامهم سرا ، عدم التأليب الصريح على ولاة الأمور ولا الخفي بتوجيه النداءات العامة لهم على المنابر وفي الوسائل العامة".

وعلى الرغم من أنه لم يصرح بذلك إلا أن المتابعين حلوا تغريدته على أنها تكشف سبب إقالة "المغامسي" من إمامة أول مسجد في التاريخ.

وكان "المغامسي" أثار الجدل بعدما طالب بالإفراج عن المخطئين من المحبوسين كأحد أسباب رفع البلاء بالرغم من تراجعه عنها لاحقا وأوضح في تغريدة أخرى أنه يقصد المحبوسين في جرائم بسيطة .

حيث كتب :" بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا".