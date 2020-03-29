كورونا يقترب من نتنياهو

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أحد مستشاري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أدخل المستشفى للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأشارت "القناة 12" الإسرائيلية، إلى أن "نتنياهو التقى بأحد مستشاريه، وبعد يومين، أدخل قريب المستشار الذي التقى ذلك الشخص الخميس الماضي، إلى المستشفى بعد التأكد من إصابته بالفيروس".

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء، إن "المستشار كان في محيط رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي، ولكن تم الحفاظ على تعليمات المسافة".

وأضاف: "المستشار ليست لديه أي أعراض".

وخضع نتنياهو وعائلته لاختبارين للفيروس قبل أسبوعين، وتم الحصول على نتائج الاختبارات بعد ساعات، مما يشير إلى أن أيا منهم لم يصب منهم بالفيروس.

ووفقا لتوجيهات وزارة الصحة الاسرائيلية ، فإن "نتنياهو غير مطلوب للعزل في هذه المرحلة، لأنه لا يتعرض بشكل مباشر لمريض تم التحقق منه، لكن الوضع قد يتغير في حال تبين أن الفحص لهذا المستشار إيجابي".

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