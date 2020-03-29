التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية للعراق

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تسلمت القوات العراقية اليوم الأحد، قاعدة "K1 " في محافظة كركوك شمالي البلاد من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وبحسب وسائب إعلام،فإن القوات التي غادرت القاعدة تابعة للجيش الأمريكي والقوات البحرية الأمريكية، فيما تسلم جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، والجيش العراقي القاعدة بشكل نهائي".

وتعتبر القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.


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