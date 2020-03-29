فرنسا.. تحويل القطارات فائقة السرعة لمستشفيات متنقلة

29 مارس 2020 - 03:48 م

حوّلت السلطات الفرنسية، القطارات فائقة السرعة المعروفة باسم "تي جي في" إلى مستشفيات متنقلة، لنقل الحالات الحرجة من المناطق الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، شرقي البلاد.

وانطلقت، الأحد، أولى القطارات التي تنقل الحالات الحرجة المصابة بكورونا من مدينتي نانسي وميلوز (شرق) إلى منطقة نوفال أكيتان، جنوب غربي البلاد، حسب ما نقلت شبكة "فرانس إنفو" الفرنسية.

ونقلت السلطات الفرنسية، الأحد، 36 حالة. وتعد نوفال أكيتان، من أقل المناطق تأثرا بكورونا.

من جانبه، قال فرنسوا براون، رئيس جهاز الطوارئ في المركز الطبي الإقليمي في ميتز (شمال شرقي فرنسا) إنه تم تعديل القطارات لتناسب نقل المصابين ووضع الأسّرة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن القطارات أكثر ملائمة لإجلاء الحالات الحرجة "لما تحتويه من مساحات مقارنة بسيارات الإسعاف وطائرات الهليكوبتر"، حسب المصدر ذاته.

وسجلت فرنسا حتى الأحد، 2314 وفاة بكورونا ، وأكثر من 37 ألفا و500 إصابة.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفا، توفي منهم أكثر من 31 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.