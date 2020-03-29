» شفاء إيراني عمره 101 عام من كورونا

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شهدت إيران اليوم الأحد، تعافي مواطن يبلغ من العمر 101 عاما، كان مصابا بفيروس كورونا.

وأعلن مسؤول الإعلام في جامعة العلوم الطبية في محافظة كلستان شمالي البلاد علي متكي، عن تعافي العجوز من الفيروس.

وقال متكي، إن "هذا الرجل راجع المستشفى قبل 20 يوما، إذ رقد فيه وخضع للعلاج اللازم إلى أن تعافى تماما وخرج من المستشفى أمس السبت".

ووفق آخر الإحصائيات وصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 2640، والإصابات إلى 38309.

وتعد محافظة كلستان من المحافظات ذات النسبة العالية من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المتوفين فيها 167 شخصا حتى ظهر يوم الجمعة الماضي.


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