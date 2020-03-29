4 وفيات وإصابات جديدة في السعودية بسبب كورونا

وأكدت الوزارة أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد شهدت ارتفاعا بواقع ضعفين منذ أمس وبلغت حتى الآن ثماني وفيات، فيما ارتفع مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في المملكة إلى 1299 حالة، وكان 66 مريضا قد تعافوا بالكامل من الفيروس.

وسجلت الإصابات الجديدة في العاصمة الرياض (27 إصابة) والدمام (23) والمدينة المنورة (14) وجدة (12) ومكة المكرمة (7) والخبر (4) والظهران (2)، بالإضافة إلى إصابة واحدة في كل من القطيف ورأس تنورة وسيهات والهفوف والطائف وخميس مشيط وتبوك.

ولفتت الوزارة إلى أن 28 من هذه الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر ومعزولة منذ قدومها من خارج المملكة، مضيفة أن الحالات الـ68 الأخرى من المخالطين لحالات إصابة سابقة وتحت الرقابة الصحية.