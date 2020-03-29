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تصرفات جنونية لـ الفنانين في الحجر الصحي

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احمد الفيشاوي
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الفيديو

الحجر الصحي

فنانين

حرص العديد من نجوم الفن على القيام ببعض الأفعال الجنونية التي تدل على الزهق من الحجر المنزلي التي فرضته الدولة حتى يتسنى لها مكافحة فيروس كورونا، ومن هؤلاء الفنانين فيفي عبده وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومي سليم وميس حمدان ودانا حمدان وراغب علامة وإيمي سالم وميرهان حسين.

كانت الحكومة قررت إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.


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