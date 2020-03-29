» أفقد 4 كيلو في 3 أيام بهذه الطريقة

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سكر

القهوة

الشاى

فقد الوزن

تعتبر زيادة الوزن من الأمور التي تؤرق الكثيرين خاصة من السيدات وأحيانا الرجال، ويبحث الجميع عن برامج غذائية مناسبة لهم يحصلون من خلالها علي الوزن المثالي دون أن يحرموا من الأغذية التي يحبونها.

وعرض موقع "صحة كل يوم" الإنجليزي نظاما جديدا لفقد الوزن يعرف بنظام الـ 3 أيام وهو يعتمد علي الإنقاص السريع للوزن لكن لا يمكن الاستمرار عليه مدة أطول من ذلك لأنه قد يسبب مشاكل صحية.

والنظام الذي نشرته"صدى" يعتمد علي:

وجبة الإفطار

كوب قهوة أو شاي بدون سكر أو كوب من المياه.

شريحة توست.

ملعقة كبيرة زبد فول سوداني.

وجبة الغداء

نصف كوب تونة معلبة.

شريحة توست.

فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو كوب من المياه.

وجبة العشاء

2 قطعة هوت دوج.

نصف كوب من الجزر المقطع.

كوب بروكلي.

نصف كوب أيس كريم فانيليا.

فنجان قهوة أو شاي بدون سكر أو كوب من المياه.

وبالرغم من أن هذا النظام يحافظ علي صحة الأوعية الدموية والقلب إلا أنه لا يوفر للجسم ما يحتاجه من الألياف وقد ينجم عنه الإمساك.


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