مدافع ليفربول عن "صلاح": "يستحق أكثر من ذلك"

29 مارس 2020 - 02:41 م

أكد جلين جونسون، مدافع فريق ليفربول السابق، أن محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها مع الريدز خلال المواسم الماضية.

وقال جونسون في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «ثلاثي هجوم لليفربول أصحاب قيمة كبيرة، لكن إذا كان عليّ اختيار أحدهم، سأختار محمد صلاح؛ لأنني ما زلت أعتقد أنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه».

وأضاف مدافع ليفربول السابق: «صلاح سجل 91 هدفا لليفربول، وعلى الرغم من أنه يضيع أمام المرمى في بعض الأحيان، إلا أنه لا يزال لاعبا خطيرا بشكل لا يُصدق».

وأتم: «صلاح سجل العديد من الأهداف الحاسمة بما في ذلك الهدف الذي أحرزه أمام تشيلسي في الموسم الماضي من تصويبة رائعة».