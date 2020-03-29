» الأطباء: إحنا على خط النار

29 مارس 2020 - 02:21 م





أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن المنظومة الطبية كلها تواجه تحديا كبيرا في حربها ضد وباء كورونا.



وأضاف الطاهر خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "سي تي في"، قائلاً: "بعض الأطباء، لم ير أهله منذ أسابيع طويلة، ومنهم من أصيب بعدوى، ومنهم من يرقد في العناية المركزة بسبب إصابته، ومع ذلك الكل يجتهد ولا يُقصر، ويؤدى رسالته على أكمل وجه، لأنه يشعر بمسئولية تجاه بلده وأهل.



وأضاف الأطباء رغم الظروف الصعبة التى يعملوا فيها، سواء من عدم توافر وسائل الحماية الكافية وسوء المرتبات والبدلات، وهو ما كان سببًا فى هجرة الأطباء من مصر، والحقيقة أن كل ما طلبنا به كنقابة، كان للصالح العام، وليس لصالح الأطباء فقط.



وتابع: "المفترض أن تنتبه الحكومة وصانع القرار لمطالب الأطباء، ويبادروا لتحسين أحوالهم، لأن كل طبيب لدية أهل وأسرة ومتطلبات، فلا يوجد منطق مثلا في استمرار بدل عدوى 19 جنيهًا، فى ظل الحرب على الوباء، معقبا: "إحنا علي خط النار".

