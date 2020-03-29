» انتخابات برلمانية بالرغم من "كورونا" بدولة أفريقية

29 مارس 2020 - 02:20 م

بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بعدم التواجد في تجمعات للحد من انتشار فيروس"كورونا" وبالرغم أيضًا من استمرار أعمال العنف خالفت مالي كل هذا وأجرت الانتخابات البرلمانية.

ويجري التصويت في كل مكان ويحدد الناخبون ممثليهم البالغ عددهم 147 عضوا برلمانيا في دورتين اليوم الأحد وفي 19 أبريل.

وتشهد منطقة كبيرة من البلاد أعمال عنف تعتبر يومية بين المجموعات وعمليات السطو والتهريب علي الرغم من وجود قوات فرنسية وأفريقية و أخري تابعة للأمم المتحدة .

جدير بالذكر أن مسلحين مجهولين خطفوا زعيم المعارضة سومايلا سيسه قبل أيام أثناء إجرائه لقاء في حملته الانتخابية، كما سجلت مالي أول وفاة بالفيروس الجديد أمس بالرغم من عدم تسجيلها أي حالات حتى الأربعاء الماضي وتبلغ عدد الإصابات الآن 18 حالة