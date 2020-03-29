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رد غير متوقع من محرز عن تبرعه بـ 90 مليار لمواجهة كورونا
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عبد القادر وحيد

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تبرع

كورونا

محرز

90 مليار

حسم رياض محرز نجم المنتخب الوطني الجزائري ما تردد حول تبرعه بـ 90 مليار لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا عن تردد أنباء وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي عن  تبرع  محرز، بمبلغ كبير للجزائر لمواجهة فيروس كورونا.

نجم المنتخب الوطني، وضع  النقاط على الحروف برد حاسم على حسابه في إنستجرام ، حول منحه لأكثر من 90 مليار لبلاده قائلا : " لا".

يذكر أن موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، كان قد كشف عن أن نادي باريس سان جيرمان، يضع رياض محرز، ضمن قائمة اهتماماته تحسبا للميركاتو المقبل.

ونقل أيضا عن أحد المصادر أن إدارة مانشستر سيتي، لن تعارض رحيل لاعبها الدولي الجزائري، خاصة بعد قرار حرمان الفريق من المشاركة في المنافسات القارية للموسمين القادمين.


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