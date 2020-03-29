مؤثر.. تصفيق لأبطال الصحة من فوق أسطح المنازل بالسعودية

29 مارس 2020 - 02:00 م

من خلال الالتزام بالحجر الصحي في المملكة العربية السعودية، قام عدد من المواطنين السعوديين، والمقيمين في المملكة، مساء أمس السبت، بترديد النشيد الوطني للبلاد، عبر نوافذ وأسطح المنازل، بالإضافة إلى التصفيق للعاملين بالقطاع الصحي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن هذه المبادرة جاءت تقديرا للجهود الجبارة لقيادة البلاد والأجهزة الصحية والأمنية حيال الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا عقب انتشار هاشتاغ "خليك ببيتك وأنشد لوطنك"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوة السعوديين إلى ترديد النشيد من نوافذ منازلهم، عند الساعة الثامنة من مساء أمس.

وأثناء ترديد المواطنين للنشيد الوطني، قاموا بالتصفيق للعاملين بقطاع الصحة، وما يقدمونه من جهود في مكافحة كورونا.



