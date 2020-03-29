وكيل البرلمان يزف بشرى عن السلع الغذائية

29 مارس 2020 - 12:57 م

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن السلع الغذائية متوفرة فى كل السلاسل التجارية والأسواق وبشكل كبير وفترة زمنية تتخطى أكثر من 4 أشهر مؤكدا أنه لا داعي للقلق وتخزين السلع حتى لا يؤدي ذلك لجشع التجار وزيادة الأسعار.

وقال "وهدان" في بيان له، إن معدلات الاستهلاكية يجب أن تستمر على طبيعتها خاصة أن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، وسيكون أفضل في حالة التزام الجميع بالإرشادات، مضيفا أنه يجب تغيير سلوكيات بعض المواطنين التي تستغل الأزمات من أجل التخزين والاحتقار وهي سلوكيات مرفوضة.

وطالب وكيل مجلس النواب التجار وأصحاب السلع بتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن، وعدم رفع الأسعار خاصة أن الدولة عازمة بقوة على محاربة كل من يحاول استغلال الأزمات بطريقة جشعة من أجل التربح الفاحش، مشيرا إلى أن تماسك الشعب المصري يظهر وقت الأزمات، كما حدث ومر علينا أيام عصبية بعد نكسة 67 وكانت أصعب الأوقات والظروف وقتها، ولكن بتماسك المجتمع انتصرنا عليها.