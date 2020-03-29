» شيما الحاج تشعل مواقع التواصل بفيديو جديد

نشرت الفنانة شيما الحاج، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على إنستجرام تظهر فيه وهى ترقص وتغني على أغنية "بكلمك مش بترد" ليسرا الجندى ومحمد مكاوي.

وعلقت شيما على الفيديو: حظر بقى اشمعنا أنا.. في إشارة منها عن النجوم الذين شاركوا في هذا الفيديو.

وتلقت شيما الحاج عديد من التعليقات حتى قال لها أحد المتابعين اتهدي بقي بترد عليه شيما قائلا: يهدك يا بعيد.

وتحرص شيما الحاج على توجيه رسالة إلى جمهورها بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والذي اجتاح العالم كله.