» "هتموتوا وأنا هفضل عايشة".. فيفي عبده تثير غضب السوشيال ميديا

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام "، بث مباشر، خاصة هذه الأيام التي تشهد الحجر المنزلي في البلاد.

مؤخرًا أطلت فيفي عبده في بث مباشر مع متابعيها تجدد دعوتهم إلى الجلوس في المنزل للحد من تفشي الوباء المنتشر ولكن دعوتها قوبلت بانتقادات.

وردا على ذلك، لم تتمالك فيفي عبده أعصابها وقالت لهؤلاء "إيه! كفرت إني قولتلكوا اقعدوا في البيت متقعدوش.. إنشالله ما قعدتوا، انتو اللي هتموتوا أنا هفضل عايشة".