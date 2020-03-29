اتهام خطير من "شوبير" لهاني أبو ريدة.. تعرف عليه

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ابوريدة
ابوريدة
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"شوبير" يفتح النار على هاني أبو ريدة بسبب هذا الأمر

اتهم أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، بالوقوف وراء اختيار اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة الجبلاية حاليًا.
وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "هاني أبوريدة، هو الذي اختار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، باستثناء عمرو الجنايني، رئيس اللجنة".

وأضاف: "أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة السابق، كان يتحدث مع بعض أعضاء اللجنة الخماسية، يؤكد لهم أنه تم اختيارهم لادارة اتحاد الكرة".

وواصل: "اللجنة الخماسية تضع لائحة النظام الأساسي الآن بتدخل خارجي".

وأشار: "أوافق على ترشح كل من تقدم باستقالته من الجبلاية  مرة أخرى".
وشدد: "قوة اللاعبين كانت أكبر من المنتخب والمجلس، في الفترة الثانية لي في اتحاد الكرة".

واستطرد: "لم استشار في عودة وردة للمنتخب وكنت سأوافق على قرار الجهاز، والخيانة تأتي من المرشحين لاتحاد الكرة قبل أعضاء الجمعية العمومية".
واختتم: "تعامل اتحاد الكرة السابق مع محمد صلاح لا يليق بقيمته، وتقييم عمل اللجنة الخماسية جيد لأن عمرو الجنايني صديقي".

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