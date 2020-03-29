علاء مبارك: احذروا هذه الصحيفة أخطر من كورونا

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وصف علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك صحيفة الجارديان البريطانية بأنها أخطر فيروس من كورونا.

وأضاف علاء مبارك على حسابه في تويتر: "فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا فى سرعة الانتشار وربما يكون أخطر هو فيروس الجارديان".

وأوضح أن الفيروس بدأ من شائعة الـ 70 مليار وكثير من الأكاذيب، منوها أنها خرجت علينا منذ أيام بوجهها القبيح  تنشر بيانات وأرقاما غير صحيحة ومضللة عن حجم انتشار كورونا بمصر وتتعمد الإساءة لمصر  كما حدث مرارًا من قبل".

وكانت هيئة الاستعلامات في مصر، قد قررت في 17 مارس الجاري إغلاق مكتب صحيفة "الجارديان" البريطانية وسحب اعتماده، لعدم التزامها بالقواعد المهنية في تقرير نشرته عن فيروس كورونا.

كما وجهت الهيئة إنذارًا أخيرًا إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية.

وأضافت الهيئة أن الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر.


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