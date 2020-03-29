تعرف على أسعار الذهب اليوم

29 مارس 2020 - 10:21 ص

شهدت أسواق الذهب حالة من الاستقرار اليوم الأحد 29 مارس، فيما تباينت أسعار الذهب والمصنعية من سوق إلى آخر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا بدون المصنعية 706 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 دون مصنعية أسعار تتراوح ما بين 802 إلى 807 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون مصنعية أسعار تتراوح ما بين 602 إلى 605 جنيهات.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل أسعار تتراوح ما بين 5616 إلى 5648 جنيها.