» على معلول يطير إلى تونس بشكل مفاجئ

29 مارس 2020 - 10:15 ص

يطير علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمنتخب التونسي إلى بلاده اليوم الأحد، لزيارة أسرته وأهله هناك مُستغلاً تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم لكله على خلفية اندلاع وباء "كورونا".





وكان النادي الأهلي قد وافق على رغبة علي معلول في العودة إلى بلاده لرؤية أسرته والاطمئنان عليها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله، واستأذن اللاعب الجهاز الفني على أن يعود في الوقت الذي يتم تحديده لاستئناف التدريبات، وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برفع الأمر إلى لجنة التخطيط للكرة محمود الخطيب رئيس النادي وتمت الموافقة على تأمين سفر اللاعب بمعرفة السفارة التونسية بالقاهرة.





ويغادر علي معلول القاهرة في الثالثة طهر اليوم على متن طائرة تونسية عائدًا إلى تونس بعد إنهاء كل الإجراءات الخاصة بذلك.





ورفضت لجنة التخيطيط بالأهلي مناقشة فكرة رحيل علي معلول، خاصة أنه واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.





ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق.



