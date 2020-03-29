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بوصلة رقص.. فرحة فنان شهير وزوجته بعد شفائهما من كورونا

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بوصلة رقص.. فرحة فنان شهير وزوجته بعد شفائهما من كورونا
بوصلة رقص.. فرحة فنان شهير وزوجته بعد شفائهما من كورونا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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زوجته

كورونا

هانكس

شفائهما

عاد الممثل الأمريكي، توم هانكس، بعد تعافيه وزوجته من فيروس كورونا المستجد، إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث وجه رسالة جديدة لجمهوره.

وبحسب ما تم تداوله فقد كتب هانكس عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مرحبا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي" .

وتابع هانكس: شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك جدا.

وبعد الهبوط من الطائرة الخاصة شوهد هانكس، وهو يرقص، بحسب "سبوتنيك" الروسية .

يذكر أن هانكس كان قد فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، وتلقيا العلاج في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية.


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