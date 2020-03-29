بالفيديو.. إعلامي بقناة "أون تايم" يهاجم عدلي القيعي

29 مارس 2020 - 09:47 ص

شن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، هجوما ناريا على عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بعد تصريحاته الأخيرة ضده عبر برنامج "ملك وكتابة"، الذي يُذاع على قناة الأهلي، خلال حلقة الخميس الماضي.





وقال عبد الجواد عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحد الأشخاص قام بإرسال مقطع فيديو، وأخبرني أن المهندس عدلي القيعي ينتقدني، وفرحت جدًا لأنني أحب أسمع الانتقاد لأتعلم، لكني فوجئت بأن حديث القيعي جميعه كلام مرسل".





وواصل حديثه، قائلًا: "أنا أحترم جميع الأندية ولا أكره النادي الأهلي، لكن الانتقاد شيء والحب والكره شيء تاني وكلام يقال على القهوة.. على سبيل المثال عندما ننتقد أداء منتخب مصر، هل معنى ذلك كرهنا للمنتخب؟".





وتابع: "مصطلحات زى السم في العسل ليس لها أي علاقة بالكرة أو الرياضة ومثل هذه المصطلحات، هي من خلقت حالة التعصب في الكرة المصرية، الكرة فيها وجهات نظر مختلفة، وعلى الجميع تقبل النقد".



