التدوينة التي أطاحت بالمغامسي من منصبه.. تعرف عليها

29 مارس 2020 - 09:29 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التدوينة التي تسببت في إقالة الشيخ صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء في المدينة المنورة.

وكان المغامسي قد كتب أمس الأول على حسابه في تويتر : "نهنئ في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين.

وأضاف بحسب التدوينة أنه من ضمن رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة أشياء، وذكر منها: "العفو ما أمكن عن المسجونين المخطئين".

وكان المغامسي قد أشار إلى هذه التدوينة قائلا: "بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان".

يذكر أن عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية قد أصدر أمس قرارا بإعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء بالمدينة المنورة، وتعيين سليمان الرحيلي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

وقدّم الرحيلي رسالة شكر للوزير عبد اللطيف آل الشيخ: " أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرنا وحرصه على أداء الأمانة بما يرضي الله ويحقق مقاصد ولاة الأمر الخيرة وعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولا تفسد وتجمع الصف وعلى عظيم عنايته ببيوت الله ثم أشكره على تعييني إماما وخطيبًا لجامع قباء واسأل الله الإخلاص".



