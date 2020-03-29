الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

29 مارس 2020 - 08:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 29 مارس استقرارت ملحوظا حيث سجل في المعاملات الصباحية 15.70 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع 15.79 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك مصر15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.