الصحة تفجر مفاجأة مدوية عن الـ6 أشخاص الذين توفوا بـ كورونا أمس

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خالد مجاهد

كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد - المتحدث باسم وزارة الصحة - مفاجأة من العيار الثقيل ، مؤكدًا أن حالات الوفاة الستة التي أعلنت عنهم الوزارة أمس السبت كلها وصلت إلى وزارة الصحة بعد حدوث الوفاة .

وقال في مداخلة مع برنامج "مصر الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث" : لدينا 36 حالاة وفاة في الأيام الأخيرة .. سبب ازدياد الوفيات يرجع إلى كون الناس يأتون إلينا بعد تدهور الحالة تماما.

وأضاف: كل الوفيات لأشخاص كبار في السن ولديهم أمراض مزمنة .. المشكلة أن غالبيتهم يبقون في المنازل بعد ظهور بعض الأعراض عليهم خوفا من دخولهم العزل .

واستدرك: حين تدخل العزل فأنت تحمي نفسك وتحمي من حولك.

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