» "التضامن" تكشف موعد صرف العلاوات لأصحاب المعاشات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يبدأ بداية من يوليو المقبل.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تم تقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي وثم يتم طرح القانون على مجلس النواب من أجل الحصول على بعض الإجراءات التشريعية على أن يبدأ الصرف بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.

